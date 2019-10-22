Школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-22T16:55:48+03:00

Правда, проверку не прошли только 8 проб из более 700

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В октябре специалисты Управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели более 76 проверок бюджетных организаций, организаторов питания и поставщиков продуктов питания в школьных и других образовательных учреждениях.

- Исследовано более 700 проб готовых блюд, продовольственного сырья и пищевых продуктов на микробиологические, физико-химические, санитарно-химические показатели, на содержание нитратов, пестицидов, антибиотиков. Не соответствовали гигиеническим нормативам 8 проб (1,08%) по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, - комментируют в управлении.

За выявленные нарушения составлено 57 административных протоколов. Наложено штрафов на 248,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU