2019-10-22T16:25:33+03:00
Происшествия

Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее

Похититель хотел «покататься»
Ярослав ИВАНОВ
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На днях 24-летний воронежец не обнаружил во дворе свой «Хендэ Акцент». Полицейским потерпевший рассказал, что накануне выпивал дома с гостями, а проснувшись, обнаружил, что его автомобиля нет.

Оперативники вычислили подозреваемого: 25-летний задержанный признался в полиции, что решил покататься на автомобиле друга, взял ключи и поехал по городу. Но не справился с управлением, разбил машину в аварии, бросил ее и сбежал.

Иномарку нашли. А похитителю за угон светит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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