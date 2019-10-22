Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-22T15:38:54+03:00

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- Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое отстояло нашу свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны, восстановило страну и создало прочный фундамент для её развития. Ваш опыт и знания были востребованы как в годы воинской службы, так и в мирной жизни. Уверен, что Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность её судьбе, преданность делу могут служить нравственным ориентиром для миллионов сограждан и достойным примером для молодёжи, – обращаясь к юбиляру, подчеркнул Сергей Лукин.

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ИСТОЧНИК KP.RU