2019-10-22T15:26:46+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»

Хореографический форум можно посетить бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

2 ноября в Воронеже пройдет очередной фестиваль «Танцы народов мира», в этот год в восьмой раз. Хореографический форум, приуроченный ко Дню народного единства, призван повысить профессиональное мастерство и квалификацию руководителей коллективов, а также выявить новых самобытных, талантливых исполнителей.

Участвовать в конкурсе могут хореографические коллективы, а все любители танца – полюбоваться на их выступление, вход свободный.

Фестиваль пройдет 2 ноября в культурно-досуговом центре «Левобережье» (ул. Менделеева, 38, начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец хотел купить коньки, а лишился 25 тысяч рублей
В ноябре в Воронеже демонтируют 30 незаконных торговых павильонов
Воронежский драмтеатр покажет премьеру о Тиле Уленшпигеле
Воронежцам расскажут о гибели линкора "Новороссийск"
Уставы трех религиозных центров в Воронеже нарушали федеральный закон
В Воронеже в столкновении трех автомобилей пострадал двухмесячный малыш
В Воронеже создали петицию в защиту парня, зарезавшего сожителя матери
Школьная еда в Воронежской области не соответствовала гигиеническим нормам
Пьяный друг угнал у воронежца иномарку и разбил ее
В Воронеже за взятку в 30 тысяч рублей трудовой инспектор может сесть на восемь лет
Под Воронежем построят завод по производству сельхозтехники за 3 млрд рублей
Сенатор Сергей Лукин поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны
Александр Гусев принял участие в субботнике
Международные соревнования по скалолазанию в Воронеже будут проходить каждый год
На Кожевенном кордоне появится 50 тысяч новых сосен
В Воронежской области введут выплаты за рождение второго ребенка и увеличат за третьего