В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»
Хореографический форум можно посетить бесплатно
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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2 ноября в Воронеже пройдет очередной фестиваль «Танцы народов мира», в этот год в восьмой раз. Хореографический форум, приуроченный ко Дню народного единства, призван повысить профессиональное мастерство и квалификацию руководителей коллективов, а также выявить новых самобытных, талантливых исполнителей.
Участвовать в конкурсе могут хореографические коллективы, а все любители танца – полюбоваться на их выступление, вход свободный.
Фестиваль пройдет 2 ноября в культурно-досуговом центре «Левобережье» (ул. Менделеева, 38, начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU