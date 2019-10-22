В Воронеже пройдет восьмой фестиваль «Танцы народов мира»

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-22T15:26:46+03:00

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2 ноября в Воронеже пройдет очередной фестиваль «Танцы народов мира», в этот год в восьмой раз. Хореографический форум, приуроченный ко Дню народного единства, призван повысить профессиональное мастерство и квалификацию руководителей коллективов, а также выявить новых самобытных, талантливых исполнителей.

Участвовать в конкурсе могут хореографические коллективы, а все любители танца – полюбоваться на их выступление, вход свободный.

Фестиваль пройдет 2 ноября в культурно-досуговом центре «Левобережье» (ул. Менделеева, 38, начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU