2019-10-22T14:39:19+03:00
Общество

В Воронеже установлен новый температурный рекорд

21 октября стал самым теплым днем за всю историю наблюдений
Юрий КОЗЛОВ
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Наслаждаться бабьим летом осталось недолго.Наслаждаться бабьим летом осталось недолго.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В понедельник, 21 октября, задержавшееся в Воронеже бабье лето подарило на прощание новый температурный рекорд. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

- Ранее самым теплым 21 октября считался день в 2012 году. Тогда температура достигала 17,9 градусов. Теперь этот рекорд превышен, и существенно. Новый равняется +20,4 градусам, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Напомним, что погода испортится уже к выходным – 26 и 27 октября ощутимо похолодает. А с начала следующей недели есть большая вероятность того, что зарядят осенние дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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