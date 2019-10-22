В райцентре Воронежской области на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-22T14:16:04+03:00

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В Борисоглебске жители дома на трех хозяев на улице Середина пережили ужасную ночь. Около четырех часов во вторник, 22 октября, начался пожар.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 4.02, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выезжали наши сотрудники и добровольная пожарная команда – всего пять человек на двух машинах. Пламя удалось потушить в 4.13. В доме 10х20м в кухне 2х4 метра повреждены огнем стена и домашние вещи на площади 3 «квадрата».

К сожалению, не обошлось без жертв. На пожаре погибла 74-летняя женщина, местная жительница. По предварительным данным, пламя вспыхнуло от непотушенной сигареты. Пока еще не выяснили, курила ли погибшая женщина или не загасил «бычок» кто-то другой.

ИСТОЧНИК KP.RU