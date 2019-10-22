2019-10-22T14:11:33+03:00
Звезды

Воронежцы в четвертый раз напишут этнографический диктант

Акция пройдет в "Никитинке"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 ноября в Воронеже состоится «Большой этнографический диктант». Столица Черноземья присоединится к просветительской акции в четвертый раз. Написать диктант может любой – для этого надо прийти к 11.00 в Никитинскую библиотеку и зарегистрироваться. Почетными гостями диктанта станут сотрудники музея народной культуры и этнографии ВГУ, представители национальных диаспор.

После написания диктанта в читальном зале естественнонаучной и технической литературы «Никитинки» можно будет посмотреть выставку музея национальных костюмов Воронежского университета инженерных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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