2019-10-22T14:06:21+03:00
Происшествия

В Воронежском заповеднике убили оленя и ранили олениху

Браконьеры стреляли в животных в Липецкой области
Юлия ДИДЕНКО
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Самка сбежала от охотников в лес.Самка сбежала от охотников в лес.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронежском заповеднике браконьеры убили благородного оленя и подстрелили олениху. ЧП случилось на охраняемой территории Усманского района недалеко от села Беляево вечером 20 октября.

Оперативная группа заповедника заметила машину браконьеров на дороге общего пользования. Иномарка светлого цвета дважды проехала по одному и тому же маршруту, а затем из нее дважды выстрелили. При этом опергруппа попала в сектор обстрела. Они попытались задержать преступников, но машина на большой скорости скрылась.

В результате браконьеры убили семилетнего самца европейского благородного оленя. Во время вскрытия туши изъяли полуоболочную хорошо сохранившуюся пулю с четкими следами нарезов. А раненой самке удалось сбежать от охотников в лес.

- По факту браконьерства в ОМВД Усманского района Липецкой области зарегистрирован материал.Государственные инспекторы заповедника возьмут данную территорию под особый контроль, - прокомментировали ситуацию в заповеднике.

Теперь в заповеднике планируют наращивать современную систему технических средств обнаружения правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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