В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-22T13:35:58+03:00

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Стало известно еще о трех смертельных авариях, произошедших 21 октября.

Около восьми утра в Петропавловке у дома № 135 на улице Победы 71-летний житель Богучара, ехавший на «Ладе-Гранта», сбил 84-летнюю женщину, местную жительницу. Старушка шла по дороге не по «зебре». Пожилая женщина умерла.

В 20.10 на 205 километре дороги «Курск-Воронеж-Девица» в Семилукском районе 59-летний водитель «Мерседес Актрос», житель Волгограда, сбил насмерть 45-летнего воронежца. Мужчина также шел в месте, где не было ни светофора, ни «зебры».

В 23.10 на 751 километре трассы «Дон» в Богучарском районе 30-летний водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, сбил 36-летнего мужчину, шедшего впереди по проезжей части. Потом несчастного переехал еще и автобус «Неоплан», которым рулил 51-летний водитель.

Напомним, похожая смертельная авария произошла в тот же день в Воронеже в 4.40 у дома № 140д по улице Димитрова. Там 69-летний житель Верхнехавского района, также шедший не по «зебре», попал сначала под «ГАЗель», а потом его еще и переехала «шестерка». Шансов выжить не было.

В региональном ГИБДД напоминают простые вещи: переходить дорогу следует только по «зебре», да и то нужно, опасаясь дурака за рулем, не забывать поглядывать по сторонам.

ИСТОЧНИК KP.RU