В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов
Стало известно еще о трех смертельных авариях, произошедших 21 октября.
Около восьми утра в Петропавловке у дома № 135 на улице Победы 71-летний житель Богучара, ехавший на «Ладе-Гранта», сбил 84-летнюю женщину, местную жительницу. Старушка шла по дороге не по «зебре». Пожилая женщина умерла.
В 20.10 на 205 километре дороги «Курск-Воронеж-Девица» в Семилукском районе 59-летний водитель «Мерседес Актрос», житель Волгограда, сбил насмерть 45-летнего воронежца. Мужчина также шел в месте, где не было ни светофора, ни «зебры».
В 23.10 на 751 километре трассы «Дон» в Богучарском районе 30-летний водитель автомобиля «Мерседес Спринтер», ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, сбил 36-летнего мужчину, шедшего впереди по проезжей части. Потом несчастного переехал еще и автобус «Неоплан», которым рулил 51-летний водитель.
Напомним, похожая смертельная авария произошла в тот же день в Воронеже в 4.40 у дома № 140д по улице Димитрова. Там 69-летний житель Верхнехавского района, также шедший не по «зебре», попал сначала под «ГАЗель», а потом его еще и переехала «шестерка». Шансов выжить не было.
В региональном ГИБДД напоминают простые вещи: переходить дорогу следует только по «зебре», да и то нужно, опасаясь дурака за рулем, не забывать поглядывать по сторонам.
ИСТОЧНИК KP.RU