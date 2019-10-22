2019-10-22T12:25:13+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области попытался перекинуть в колонию бутылки со спиртом

Оперативники нашли у мужчины восемь штук, объемом 0,33 литра
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Воронежской области.
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Сотрудники УФСИН не дали мужчине перебросить в колонию строгого режима в Перелешино Панинского района восемь бутылок со спиртом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 22 октября.

Оперативники задержали 29-летнего жителя Вишневки Верхнехавского района в 17.50 в воскресенье, 20 октября. У него нашли полиэтиленовые бутылки, объемом 0,33 литра.

А на следующий день, 21 октября, в 18.20. сотрудники исправительной колонии поймали 30-летнего жителя села Купянка Богучарского района. Он пытался пронести в колонию сразу 19 мобильных телефонов.

В отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении. Теперь мужчинам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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