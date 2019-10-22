2019-10-22T11:48:41+03:00
Общество

Воронежские ученые по заказу чиновников замерят уровень коррупции в регионе

Для этого они проведут социологическое исследование
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Чиновники решили ударить по коррупции соцопросом.Чиновники решили ударить по коррупции соцопросом.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В областном правительстве анонсировали старт социологического исследования по оценке уровня коррупции в регионе. Его поручили провести ученым ВГУ. Заказал исследование Аналитический центр правительства области.

Ученым предстоит сделать опрос 600 жителей Воронежской области и представителей не менее 300 коммерческих организаций.

В этой работе вузу обещают помочь сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области и региональной Торгово-промышленной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В райцентре Воронежской области на пожаре погибла женщина
Воронежцы в четвертый раз напишут этнографический диктант
В Воронежском заповеднике убили оленя и ранили олениху
Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату
В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов
Воронежцев обеспокоила стройка рядом с «Олимпиком»
В Воронеже обнаружили «наноквартиру» площадью 13 «квадратов»
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль
Житель Воронежской области попытался перекинуть в колонию бутылки со спиртом
Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину
В Воронеже девушка украла из магазина продукты и носки на 4000 рублей
Юные воронежские балерины станцуют "Щелкунчика"
В Воронеже вскоре начнется поиск концессионеров для четырех подземных переходов
В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов
В Воронежской области пожилая женщина на «Ладе» врезалась в «Деу-Нексия»: погиб ее пассажир