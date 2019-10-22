Воронежские ученые по заказу чиновников замерят уровень коррупции в регионе

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-22T11:48:41+03:00

Чиновники решили ударить по коррупции соцопросом. Фото: из архива «КП»

Для этого они проведут социологическое исследование

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В областном правительстве анонсировали старт социологического исследования по оценке уровня коррупции в регионе. Его поручили провести ученым ВГУ. Заказал исследование Аналитический центр правительства области.

Ученым предстоит сделать опрос 600 жителей Воронежской области и представителей не менее 300 коммерческих организаций.

В этой работе вузу обещают помочь сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства области и региональной Торгово-промышленной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU