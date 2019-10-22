2019-10-22T10:20:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области «семерку» раздавил «МАН»: трое погибших

«Жигули» вылетели на встречную полосу
Юрий КОЗЛОВ
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От "семерки" осталась только груда железа.От "семерки" осталась только груда железа.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Жутким ДТП закончился понедельник, 21 октября, в селе Лосево Павловского района.

- В 22.35 на 643 километре трассы «Дон» 25-летний водитель «семерки», ехавший со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу – прямо под ехавший по ней «МАН» с полуприцепом. Страшной силы удар превратил машину в бесформенную груду железа. Водитель «Жигулей» и ехавшие вместе с ним парни 22 и 20 лет (все они жили в Лосево) погибли на месте. Шофер «МАНа», 43-летний житель Краснодара, серьезных травм не получил. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства трагического ДТП,- рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

Водитель грузовика серьезных травм не получил. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель грузовика серьезных травм не получил.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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