2019-10-22T10:00:21+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»

Банк УРАЛСИБ предлагает действующим клиентам– юридическим лицам в форме ООО и индивидуальным предпринимателям – кредитный продукт «Бизнес-Блиц»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Кредит могут получить активные клиенты Банка, имеющие обороты по расчетному счету в течение не менее 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на кредит.В рамках кредита средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом.

Денежные средства предоставляются в форме единовременного кредита на срок от 6 до 60 месяцев. Фиксированная процентная ставка – 15%. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная – 1,5 млн рублей.Кредит предоставляется без залога. Требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга/супруги для ИП.

Предварительное решение о предоставлении кредита принимается на основании 2-х документов: Анкеты-Заявки и паспорта. Окончательноерешение принимается за один рабочий день.

Согласно условиям продукта, годовая выручка компании не должна превышать 125 млн рублей включительно. Требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. При этом предусмотрены ограниченияк видам деятельностибизнеса компании, а также к численности работников.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ограничениямив рамках кредитного продукта «Бизнес-Блиц» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматель из Воронежской области не успел продать фальсифицированных сигарет на 1 млн рублей
В райцентре Воронежской области на пожаре погибла женщина
Воронежцы в четвертый раз напишут этнографический диктант
В Воронежском заповеднике убили оленя и ранили олениху
Жительница Воронежа похитила 1,74 млн рублей, завышая себе зарплату
В Воронежской области сбили насмерть трех пешеходов
Воронежцев обеспокоила стройка рядом с «Олимпиком»
В Воронеже обнаружили «наноквартиру» площадью 13 «квадратов»
В Воронеже пройдет инклюзивный фестиваль
Житель Воронежской области попытался перекинуть в колонию бутылки со спиртом
Воронежец из-за терминала, «зажевавшего» его банковскую карту, набросился на женщину
В Воронеже девушка украла из магазина продукты и носки на 4000 рублей
Воронежские ученые по заказу чиновников замерят уровень коррупции в регионе
Юные воронежские балерины станцуют "Щелкунчика"
В Воронеже вскоре начнется поиск концессионеров для четырех подземных переходов
В Воронежскую область не пропустили 24 килограмма украинских овощей, фруктов и орехов
В Воронежской области пожилая женщина на «Ладе» врезалась в «Деу-Нексия»: погиб ее пассажир