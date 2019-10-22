2019-10-22T09:08:23+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл по буллитам воскресенскому «Химику»

Сценарий игры почти в точности повторил предыдущую – с подмосковной «Звездой»
Юрий КОЗЛОВ
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"Ураганные" сравняли счет за 18 секунд до конца основного времени, но победить все же не смогли."Ураганные" сравняли счет за 18 секунд до конца основного времени, но победить все же не смогли.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Матч в Воскресенске начался вяловато – в первом периоде команды так и не распечатали ворота друг друга. Первыми встрепенулись хозяева, а когда гости опомнились, на табло уже горели 2:0 в пользу «Химика». На 35 минуте Никита Громов свел преимущество воскресенских хоккеистов до минимума. В третьем периоде, несмотря на череду удалений игроков «Бурана», за 18 секунд до конца Громов сделал дубль и принес команде очко. Второе завоевать не удалось – «Химику» в итоге уступили в серии буллитов. Воспитаннику воскресенской школы хоккея Сергею Королеву, в этом матче рулившему «ураганными» (Михаил Бирюков дисквалифицирован), не удалось справиться с земляками.

Напомним, предыдущий матч «Бурана» с фарм-клубом ЦСКА – подмосковной «Звездой» проходил по схожему сценарию – сначала 0:2, потом счет сравняли и все же уступили в овертайме. Не лучшая традиция складывается…

«Буран» после этого тура занимает 25 место – после 17 игр в активе «ураганных» 15 очков. Следующую игру воронежская команда проведет в Ташкенте. 23 октября в столице Узбекистана «Буран» встретится с местным клубом «Хумо», занимающим 22 место. Очков у среднеазиатского коллектива столько же , сколько у «ураганных», а вот игр поменьше – 15. Игра начнется в 17.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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