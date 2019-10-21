Участницу группы «Кис-Кис» носили на руках во время концерта в Воронеже

21 Окт. 23:38 2019-10-22T00:06:57+03:00

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В минувшее воскресенье, 21 октября, в клубе Arena Hall прошёл первый в Воронеже сольный концерт «Кис-Кис». В конце августа группа уже приезжала в наш город на рок-фестиваль «Искра». Как оказалось, подавляющее число зрителей узнали об этом коллективе именно на том мероприятии.

Выступление «Кис-Кис» в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Воронежцы приходили за три-четыре часа до начала концерта, чтобы первыми войти в клуб и встать как можно ближе к сцене. Перед выступлением, девушки вышли к своим фанатам, чтобы сделать с ними фото и раздать автографы, заодно артисты пообщались со своими слушателями. Оказалось, что люди приехали из разных городов, например, из соседних Тамбова, Липецка и других. Всего в клубе собралось 270 поклонников «Кис-Кис».

Выступление «Кис-Кис» в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Несмотря на то, что группа существует чуть меньше года, они выпустили много песен, которых хватило на полноценный концерт. В какой-то момент барабанщица Алина от избытка эмоций даже прыгнула в толпу. Концерт шел полтора часа, и за это время все желающие «оторвались по полной».

Выступление «Кис-Кис» в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

«Кис-кис» - российская панк-группа, которая была создана в ноябре 2018. Состоит из барабанщицы Алины Олешевой, солистки Софьи Сомусевой и двух гитаристов, которые всегда выходят на сцену в масках. Группа уже успела выступить на крупных рок-фестивалях «Нашествие» и «Тамань». Кроме того, они выпустили два альбома и набрали миллионы просмотров на своих клипах.

Выступление «Кис-Кис» в Воронеже.Фото: Кирилл Мишин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/739261" frameborder="0"></iframe> Концерт «Кис-Кис» в Воронеже..

ИСТОЧНИК KP.RU