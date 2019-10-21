В Воронежской области в плодово-ягодной компании нашли грубые нарушения безопасности

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-21T19:03:31+03:00

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В Воронежской области управление Ростехнадзора нашло грубые нарушения безопасности в ЗАО «Центрально-Чернозёмной Плодово-Ягодная Компании». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в понедельник, 21 октября.

Организация не продлила срок безопасной эксплуатации аммиачного компрессора. Его срок службы компрессора истек, поэтому организация должна была провести экспертизу промышленной безопасности, которая определила бы возможность и срок дальнейшего использования оборудования. Но до проведения экспертизы компрессор из эксплуатации не вывели.

Суд признал компанию виновной в нарушении требований промышленной безопасности. Работу аммиачного компрессора приостановили на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU