В Воронежской области в плодово-ягодной компании нашли грубые нарушения безопасности
В Воронежской области управление Ростехнадзора нашло грубые нарушения безопасности в ЗАО «Центрально-Чернозёмной Плодово-Ягодная Компании». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в понедельник, 21 октября.
Организация не продлила срок безопасной эксплуатации аммиачного компрессора. Его срок службы компрессора истек, поэтому организация должна была провести экспертизу промышленной безопасности, которая определила бы возможность и срок дальнейшего использования оборудования. Но до проведения экспертизы компрессор из эксплуатации не вывели.
Суд признал компанию виновной в нарушении требований промышленной безопасности. Работу аммиачного компрессора приостановили на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU