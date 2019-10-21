2019-10-21T18:09:45+03:00
Общество

Обновление проспекта Революции в Воронеже начнется после Дня Победы

Но к этому времени проект уже должен быть готов
Олег ИВАНОВ
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Реконструкцию парка «Орленок» планируют завершить к лету 2020 года. Об этом 21 октября на еженедельном оперативном совещании в правительстве области рассказал мэр Вадим Кстенин.

Кроме того, в 2019 году должны быть разработаны концепции развития Петровской набережной и парковой зоны «Бринкманский сад», а также парка «Южный» и проспекта Революции. К работам по обновлению главной улицы Воронежа приступят после празднований, посвященных 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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