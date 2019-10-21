Владимир Бесчастных перед матчем с дублем московского «Спартака» лишился пяти игроков

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-21T17:02:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 октября, футболисты «Факела» провели тренировку на воронежском стадионе «Локомотив», реконструированном к чемпионату мира-2018.

Тренировка длилась около полутора часов. В ней участвовали футболисты, не игравшие в домашнем матче с «Шинником». Напомним, дебют Владимира Бесчастных на посту главного тренера воронежской команды был безнадежно испорчен. Ярославцы разгромили «Факел» - 4:0.

Теперь нашей команде предстоит визит в Москву. 23 октября «Факел» встретится со «Спартаком-2. И это будет заключительный матч первого круга. Очки набирать надо кровь из носу – воронежцы пока последние, 20-е. Между тем «Факел» продолжает нести чувствительные потери. К травмированному в кубковом матче с тульским «Арсеналом» Александром Черевко и восстанавливающимся после повреждений Игорю Хайманову и Павла Яковлеву добавились еще двое. Владислав Мастерной и Михаил Петрусев дисквалифицированы на одну игру из-за перебора желтых карточек. Мало того, под вопросом участие в игре со «Спартаком-2» Михаила Смирнова, которого беспокоит приводящая мышца правой ноги, и приболевшего Алексея Соловьева.

Из лазарета команды есть только одна хорошая новость. Восстановившийся после травмы вратарь Дмитрий Кортнев 26 октября вернется на поле. Он будет защищать ворота молодежной команды «Факела» в домашней игре со «Спартаком» из Россоши.

ИСТОЧНИК KP.RU