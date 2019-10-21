В Воронеже организацию оштрафовали за незаконное кредитование

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-21T16:02:07+03:00

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В Воронеже прокуратура оштрафовала организацию ООО «Авто и финансы» за незаконную выдачу кредитов под залог транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 октября.

Организация заключала договор купли-продажи с физическим лицом, по которому собственник авто передавал его в фирму по цене значительно ниже рыночной, получая на руки деньги.

Когда же необходимость в займе пропадала, между организацией и лицом снова заключался договор купли-продажи. Тогда владелец машины мог забрать свой автомобиль по цене немного выше предыдущей, то есть выплачивая сумму за пользование заемными деньгами.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа 100 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU