2019-10-21T16:06:49+03:00
Общество

Губернатор предложил сэкономить миллионы на оборудовании главного открытого катка Воронежа

Александр Гусев напомнил, что только в прошлом году в аварийном режиме меняли компрессор
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Максима ГороховаФото Максима ГороховаФото: из архива «КП»
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В этом году, как и в предыдущие, на площади Ленина будет работать открытый каток. Его включат в комплекс праздничного новогоднего оформления площади. Напомним, мэрия обещает выполнить его по мотивам рождественской сказки «Щелкунчик». В числе прочего проект предусматривает выделение средств на приобретение нового оборудования для ледовой арены – около 40 миллионов рублей. Однако губернатор посчитал это слишком расточительным:

- Прошу очень сдержанно подходить к таким предложениям. У нас в бюджете нет лишних средств, - отметил Александр Гусев на еженедельной планерке в правительстве. – Насколько я помню, в прошлом году мы ремонтировали главный механизм катка – компрессор. Мы не можем просто так разбрасываться десятками миллионов рублей.

Глава региона поручил мэру Вадиму Кстенину провести инвентаризацию состояния оборудования катка. Если есть необходимость замены каких-то составляющих, то надо их заменить, отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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