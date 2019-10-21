Александр Гусев рассказал о запасном варианте реформирования воронежского транспорта

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-21T15:18:49+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал большое интервью ТАСС. В нем он высказался о грядущем обновлении транспорта в региональном центре (и параллельном повышении стоимости проезда).

Александр Гусев отметил, что весной 2020 года мэрия будет проводить перезаключение договоров на транспортное обслуживание на следующие пять лет. За три года должно пройти полное обновление автобусов, на что потребуется более 3 млрд рублей.

- Есть более радикальный способ изменения ситуации, - добавил Гусев. - Эксперимент заключается в следующем: придет крупная компания, связанная с производством подвижного состава, на заемные средства купит технику, а далее, как перевозчик, заключит с мэрией так называемый брутто-контракт. И выставит городу все затраты. То есть деньги за проезд будет собирать муниципальное предприятие. Мы такой вариант по-всякому считали и понимаем, что здесь получается кассовый разрыв - сотни миллионов рублей. Поэтому мы пока не готовы к этой схеме и больше рассчитываем на то, что наши перевозчики согласятся на условия обновления и именно с ними мы заключим контракты. Если будет какое-то противодействие этому процессу, у нас есть этот запасной вариант. Мы в числе тех десяти городов, которых в эту схему готовы будут включить.

Добавим, что эффективность общественного транспорта в Воронеже проверяет Контрольно-счетная палата.

Ранее мы рассмотрели пять глобальных изменений общественного транспорта, которые ждут воронежцев после подорожания проезда, а также основные опасения пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU