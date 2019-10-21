Реновация водохранилища, расчистка рек и «Город-сад»: чем запомнится главный эколог Воронежской области Алексей Карякин?

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-21T11:25:58+03:00

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Догадки о том, куда же пойдет на повышение Алексей Карякин с поста руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии появлялись в течение практически всего 2019 года. И вот всем домыслам подведена черта. Алексей Карякин переходит на должность начальника Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Управление обрело межрегиональный статус и объединило структуры пяти областей. Перед Алексеем Карякиным наверняка уже поставлены амбициозные задачи. Мы же решили вспомнить, чем запомнится главный эколог Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU