Женщину подбросило на капот и ударило о лобовое стекло в Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-21T11:01:31+03:00

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Смертельное ДТП случилось вчера, 20 октября, примерно в 18.30 в поселке Шуберское Новоусманского района. По предварительным данным полиции, 54-летний водитель ВАЗ-2107 не успел вовремя заметить на дороге 79-летнюю женщину. Та пересекала проезжую часть вне перехода. Последовал удар. Женщину подбросило на капот и ударило о лобовое стекло.

- Пешеход с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Впоследствии женщина скончалась, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту проводится проверка.

Напомним, всего за вчерашний день зарегистрировано чуть меньше ДТП, чем обычно - 90. На дорогах погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU