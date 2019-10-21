В Воронеже на улице Кольцовской высадили новые деревья

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-21T10:55:20+03:00

А в Северном лесу убрали сухие ветви и стволы

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В рамках общегородского субботника усилиями жителей Ленинского района на улице Кольцовской появились десять молодых деревьев, а в скверах «Чижовский» и им. Есенина – 500 саженцев кустарника. В переулке Днепровский и на улице Острогожской прошла санитарная обрезка деревьев и удаление сухостоя.

Жители Коминтерновского района в этот день трудились в Северном лесу, скверах «Дубрава», «Мемориальный», «Ратный» и «Роща Сердца», навели порядок в Бринкманском саду. Горожане собрали листву и мусор. А Северный лес освободили от порубочных остатков – ветвей и стволов.

За субботник с территории города вывезли тысячи кубометров мусора. Подробнее о том, как трудились воронежцы на субботнике, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU