2019-10-21T10:55:20+03:00
Общество

В Воронеже на улице Кольцовской высадили новые деревья

А в Северном лесу убрали сухие ветви и стволы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В рамках общегородского субботника усилиями жителей Ленинского района на улице Кольцовской появились десять молодых деревьев, а в скверах «Чижовский» и им. Есенина – 500 саженцев кустарника. В переулке Днепровский и на улице Острогожской прошла санитарная обрезка деревьев и удаление сухостоя.

Жители Коминтерновского района в этот день трудились в Северном лесу, скверах «Дубрава», «Мемориальный», «Ратный» и «Роща Сердца», навели порядок в Бринкманском саду. Горожане собрали листву и мусор. А Северный лес освободили от порубочных остатков – ветвей и стволов.

За субботник с территории города вывезли тысячи кубометров мусора. Подробнее о том, как трудились воронежцы на субботнике, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реновация водохранилища, расчистка рек и «Город-сад»: чем запомнится главный эколог Воронежской области Алексей Карякин?
Женщину подбросило на капот и ударило о лобовое стекло в Воронежской области
В Воронеже пенсионер попал под колеса сразу двух автомобилей
«Тойота» протаранила ПАЗ на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области
В Воронежской области взбесившийся алкоголик избил соседей ломом и поджег четыре строения
Аналитики посчитали, сколько в Воронеже зарабатывают сборщики мебели
В Воронеже больше половины опрошенных аплодируют четырехдневной рабочей неделе
Бабье лето погостит в Воронеже до конца новой недели
В Воронежской области в столкновении с рейсовым автобусом погиб водитель «Тойоты»
Из-за летней погоды в Воронеже активны ужи и бабочки
В Воронеже неизвестный открыл стрельбу по шумным посетителям компьютерного клуба
В столкновении двух иномарок в Воронеже пострадала девушка-водитель
Воронежец заплатил за «защиту» банковской карты 279 тысяч рублей
Ночные покатушки несовершеннолетних в Воронежской области закончились смертельным ДТП
В Воронеже загорелся автосервис
В Воронежской области в лесополосе поймали подозрительного человека с пакетом
Жители северной части Воронежа остались без электричества из-за технического сбоя
Воронежцы снова жалуются на жуткую вонь по всему городу
Жители Воронежской области стали чаще болеть инфекционными заболеваниями