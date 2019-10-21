В Воронеже пенсионер попал под колеса сразу двух автомобилей
Сегодня, 21 октября, примерно в 4.40 утра на въезде в Воронеж со стороны Ростова-на-Дону образовалась внушительная пробка. Ее причиной стало смертельное ДТП, которое произошло рядом с перекрестком улицы Димитрова и Монтажного проезда.
Как сообщают в ГИБДД, 69-летний пешеход находился на проезжей части, когда его сбили сразу два автомобиля. Сначала мужчину ударила "ГАЗель", потом по нему проехал ВАЗ-2106. Полицейские проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства случившегося.
В Госавтоинспекции напоминают, что в темное время суток и водителям, и пешеходам стоит быть особенно внимательными. Последние должны иметь световозвращатели, которые позволят автомобилистам вовремя заметить их в темноте.
ИСТОЧНИК KP.RU