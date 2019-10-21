2019-10-21T10:51:59+03:00
Происшествия

«Тойота» протаранила ПАЗ на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Водитель легкового автомобиля погиб
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе М-4 "Дон" в Каширском районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась вчера, 20 октября, в 6.30 утра. О случившемся рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

40-летний житель Ростовской области ехал за рулем "Тойоты Марк-2" . По неизвестной пока причине он не справился с управлением и протаранил рейсовый автобус ПАЗ.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, - сообщают в полиции. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки зарегистрировано чуть меньше ДТП, чем обычно - 90. На дорогах погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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