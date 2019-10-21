2019-10-21T09:15:45+03:00
Общество

Аналитики посчитали, сколько в Воронеже зарабатывают сборщики мебели

Меньше, чем в Ростове-на-Дону, но больше, чем в Саратове
Виктор ПАВЛОВ
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Средняя зарплата сборщика мебели в Воронеже составляет 40 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят аналитики портала Superjob после анализа соответствующих вакансий. Всего были рассмотрены 70 крупнейших городов, и воронежские зарплаты в этом сегменте - не самые маленькие.

Сборщик мебели в Москве может рассчитывать на средний заработок в 60 тысяч, почти столько же - 55 тысяч - получит его коллега в Санкт-Петербурге. Астраханские специалисты будут довольствоваться зарплатой в 35 тысяч рублей, саратовские - 37 тысяч, а вот жители Ростова-на-Дону - 43 тысячи в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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