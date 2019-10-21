2019-10-21T08:05:12+03:00
Общество

В Воронеже больше половины опрошенных аплодируют четырехдневной рабочей неделе

А 30% хотят оставить все по-старому
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Институт общественного мнения "Квалитас" провел опрос, связанный с идеей четырехдневной рабочей недели. Напомним, об этой теме летом обмолвился премьер-министр Дмитрий Медведев. Специалисты "Квалитаса" спросили у воронежцев, как они относятся к четырехдневке. В исследовании поучаствовали 600 человек старше 18 лет. Их опрашивали методом телефонного интервью.

9,5% затруднились ответить. 32,8% восприняли идею четырехдневки отрицательно. Наконец, 57,7% заявили, что расценивают возможность трех выходных положительно.

- Чем моложе горожане, тем восторженней они относятся к подобной перспективе, - заявили в "Квалитасе". - Число приверженцев сокращения рабочей недели возрастает с 44% среди людей пожилого возраста до 75% среди самых юных.

Также отмечено, что среди бедных воронежцев (тех, кому не хватает на оплату коммунальных платежей) большинство - 53% - высказывается против нововведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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