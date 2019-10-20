Бабье лето погостит в Воронеже до конца новой недели

СЕГОДНЯ 19:09 2019-10-20T19:09:14+03:00

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Бабье лето не торопится уходить из Воронежа. По прогнозам синоптиков, теплая и ясная погода сохранится и на следующей неделе. В понедельник и вторник днем будет 18 градусов тепла. В среду потеплеет еще на одно деление термометра, но возможен кратковременный дождь. Ночная температура будет колебаться на уровне 10 градусов.

В четверг и пятницу ожидается понижение температуры до 13-14 градусов. Окончательно погода испортится в воскресенье, 27 октября. В этот день начнется дождь. Столбик термометра упадет до отметки в 11 градусов и вернутся ночные заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU