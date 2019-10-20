В Воронеже загорелся автосервис
Огонь уничтожил три машины
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Крупный пожар произошел в Железнодорожном районе Воронежа утром в воскресенье, 20 октября. В 9.28 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автосервиса на Ленинском проспекте , 176 а. По указанному адресу выехали шесть машин и 18 сотрудников нескольких пожарных отделений.
Пожар удалось ликвидировать к 10.13. Огонь полностью уничтожил три машины. К счастью, никто из рабочих сервиса на ЧП не пострадал.
Причины возгорания пока не известны. Их выяснят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU