В Воронеже загорелся автосервис

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-20T13:17:00+03:00

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

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Крупный пожар произошел в Железнодорожном районе Воронежа утром в воскресенье, 20 октября. В 9.28 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании автосервиса на Ленинском проспекте , 176 а. По указанному адресу выехали шесть машин и 18 сотрудников нескольких пожарных отделений.

Пожар удалось ликвидировать к 10.13. Огонь полностью уничтожил три машины. К счастью, никто из рабочих сервиса на ЧП не пострадал.

Причины возгорания пока не известны. Их выяснят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU