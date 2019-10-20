Жители северной части Воронежа остались без электричества из-за технического сбоя

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-20T11:18:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Субботний вечер жители Северного района Воронежа провели в романтической обстановке – при свечах. И вовсе не по собственной воле. Около 18 часов в квартирах на улицах Бульвар Победы, Владимира Невского и Лизюкова неожиданно пропал свет.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, причиной ЧП стал технологический сбой на подстанции горэлектросети. Аварию устранили в течение трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU