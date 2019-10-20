2019-10-20T11:18:46+03:00
Общество

Жители северной части Воронежа остались без электричества из-за технического сбоя

Аварию устранили в течение трех часов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Субботний вечер жители Северного района Воронежа провели в романтической обстановке – при свечах. И вовсе не по собственной воле. Около 18 часов в квартирах на улицах Бульвар Победы, Владимира Невского и Лизюкова неожиданно пропал свет.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, причиной ЧП стал технологический сбой на подстанции горэлектросети. Аварию устранили в течение трех часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже загорелся автосервис
В Воронежской области в лесополосе поймали подозрительного человека с пакетом
Воронежцы снова жалуются на жуткую вонь по всему городу
Жители Воронежской области стали чаще болеть инфекционными заболеваниями
Федеральный бюджет профинансирует строительство воронежского онкоцентра
В Воронеже неизвестный попытался ограбить банк
В первом матче Владимира Бесчастных воронежский «Факел» был уничтожен ярославским «Шинником»
В Воронеже полицейский жестоко избил подозреваемого в мелком хулиганстве
В Воронеже назначили нового руководителя управы Левобережного рвйона
В Воронеже пенсионерка лишилась 30 тысяч во время продажи гаража
В Воронеже в общегородском субботнике приняли участие десятки тысяч местных жителей
В Воронежской области заправщик украл дизельное топливо для своего друга
В Воронеже задержали квартиранта, угрожавшего убийством хозяйке
В Воронежском опорном университете открыли первую в регионе «Точку кипения»
В Воронежской области мужчину будут судить за килограмм конопли на чердаке
В Воронежской области мужчина угнал КамАЗ у бывшего работодателя и попал на нем в ДТП
В воронежском клубе фанаты Anacondaz устроили дикий слэм
В Воронеже на первенстве Европы российские скалолазы завоевали восемь медалей
В Воронежской области за избиение соседей и поджог трех домов мужчина проведет в тюрьме 4 года
В Воронежской области будут судить рецидивиста за дерзкое ограбление старушки на автовокзале
В Воронеже иномарки насмерть сбили двух пешеходов
В Воронеже суд запретил «Магниту» разгружать товар у многоэтажки
Зима близко. Как воронежца обманули при покупке шипованных шин
До драки не дошло: в Воронеже автомобилист по-настоящему жестко подрезал легковушку