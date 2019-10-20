Жители северной части Воронежа остались без электричества из-за технического сбоя
Аварию устранили в течение трех часов
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Субботний вечер жители Северного района Воронежа провели в романтической обстановке – при свечах. И вовсе не по собственной воле. Около 18 часов в квартирах на улицах Бульвар Победы, Владимира Невского и Лизюкова неожиданно пропал свет.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, причиной ЧП стал технологический сбой на подстанции горэлектросети. Аварию устранили в течение трех часов.
ИСТОЧНИК KP.RU