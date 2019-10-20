Федеральный бюджет профинансирует строительство воронежского онкоцентра

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-20T08:50:56+03:00

Оно начнется в следующем году

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев с согласовал с вице-премьером Татьяной Голиковой выделение федеральных средств на строительство воронежского онкоцентра. Финансирование начнется в 2020 году выделением из казны 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, вице-премьер посетила наш город в пятницу, 18 октября. Татьяна Голикова приняла участие в открытии детсада на улице Артамонова, побывала центре одаренных детей "Репное" и ВГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU