Федеральный бюджет профинансирует строительство воронежского онкоцентра
Оно начнется в следующем году
Изменить размер текста:
Губернатор Воронежской области Александр Гусев с согласовал с вице-премьером Татьяной Голиковой выделение федеральных средств на строительство воронежского онкоцентра. Финансирование начнется в 2020 году выделением из казны 1,1 миллиарда рублей.
Напомним, вице-премьер посетила наш город в пятницу, 18 октября. Татьяна Голикова приняла участие в открытии детсада на улице Артамонова, побывала центре одаренных детей "Репное" и ВГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU