В Воронеже полицейский жестоко избил подозреваемого в мелком хулиганстве

СЕГОДНЯ 19:06 2019-10-19T19:06:29+03:00

Мужчина нанес задержанному не менее 34 ударов руками и ногами

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В Воронеже будут судить полицейского, который избил подозреваемого в мелком хулиганстве. Сотрудник дежурной части нанес задержанному не менее 34 ударов ногами и руками. Уголовное дело передали в Коминтерновский районный суд 14 октября.

Инцидент произошел 11 июля . Дежурный дежурной части воронежского отдела полиции №2, не имея оснований для применения сил, избил подозреваемого, а также применил специальные средства в целях оказания давления на него.

- Этим он существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и государства, дискредитировав деятельность правоохранительных органов, с применением насилия и специальных средств, то есть преступление, предусмотренное п. «а», п. «б» ч.3 ст. 286 УК РФ., - пояснили в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU