В воронежском клубе фанаты Anacondaz устроили дикий слэм

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-19T12:45:22+03:00

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18 октября в Воронеж приехала группа Anacondaz. Выступление собрало сотни фанатов. Кстати, большая часть из них - парни. Как говорят сами артисты, в этом нет ничего удивительного, ведь первое время их слушали только представители сильного пола, а потом уже подтянулись и девушки. Организатором выступило агентство Concertvrn group.

Артисты устроили безумное шоу в воронежском клубе.Фото: Кирилл Мишин

Концерт выдался по-настоящему жарким. В центре танцпола фанаты устроили дикий слэм, а солист группы забрался на балкон второго этажа клуба и прыгнул в толпу во время исполнения песни «Ты знаешь, кто он». Поклонники, конечно же, поймали артиста и буквально отнесли его к сцене. Но это не единственный перформанс. Во время исполнения трека «Каберне» солист достал бутылку вина и начал пить ее прямо на сцене. Получилось очень символично.

Солист группы во время исполнения песни «Каберне».Фото: Кирилл Мишин

Выступление шло два часа. За это время группа Anacondaz исполнила все свои хиты: «Круглый год», «Дубак», «Мама» и многие другие. После концерта зрители еще долго обсуждали настоящее шоу, которое устроили артисты. И, судя по всему, от концерта они в восторге.

А ведь еще 10 лет назад о такой группе никто не знал. Простые ребята из Астрахани решили собраться и ездить с турами по всей стране. И у них это получилось. За это время Anacondaz стала очень узнаваемой среди фанатов хип-хопа, рэпа и рока. Это не удивительно. Парни поют в своем уникальном стиле, который сложно повторить. Их клипы набирают миллионы просмотров, а последний альбом «Я тебя никогда» прослушали только в одной социальной сети «Вконтакте» почти 7 миллионов раз.

Группа исполнила все свои хиты.Фото: Кирилл Мишин

Исполнители собрали толпу фанатов.Фото: Кирилл Мишин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/738801" frameborder="0"></iframe> Anacondaz в Воронеже.Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU