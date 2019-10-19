В Воронеже на первенстве Европы российские скалолазы завоевали восемь медалей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-19T11:46:53+03:00

Две из них – золотые [фото]

Изменить размер текста: A A

В первый день первенства Европы по скалолазанию, проходящего в Воронеже, отлично выступили российские спортсмены. На их счету уже два золота, четыре серебра и две бронзы.

Первое золото нашей сборной принес победитель первенства мира-2019 Ярослав Пашков из Свердловской области. В финале среди старших юношей он обогнал соотечественника Данила Уколова из Тюменской области с результатом 6,493.

Ещё одно золото в соревнованиях юниорок завоевывала Дарья Кузнецова из Пермского края. Результат чемпионки 9,615.

Дарья Кузнецова завоевала свою вторую медаль на международных соревнованиях. На этот раз - золотую.Фото: пресс-службы федерации скалолазания России.

Второе место также у российской спортсменки Луизой Емельевой (Ямало-Ненецкий автономный округ). Прежде в ее активе была одна международная награда – серебро первенства мира-2016. Теперь у Луизы Емельевой есть международные награды во всех четырех дисциплинах. Она до этого становилась призером ПМ-2017 в боулдеринге (серебро) и многоборье (бронза), а также победительницей МКЕ-2018 в трудности.

Второй год подряд серебро первенства Европы завоевал Максим Рыжов из Свердловской области. Он был главным претендентом на золото среди младших юношей, но из-за досадных ошибок уступил золото итальянцу Марко Ронтини – 7,856 против 8,429. В этой же категории отличился Егор Уткин (Челябинская область). Он выиграл дуэль у француза Тибо Делёжа – 7,380 против 8,326. Для южноуральского скоростника это дебютная международная награда.

Среди юниоров серебро завоевал Алмаз Нагаев (Башкортостан), проиграв пятнадцать сотых австрийцу Тобиасу Планггеру – 6,302 против 6,457. Алмаз поднялся на пьедестал континентального турнира в третий раз.

Бронзовую медаль в этой же подгруппе завоевал Петр Земляков из Тюменской области, выиграв с результатом 6,891 у Данилы Пудрикова из Красноярского края. Это четвертая медаль для сибиряка на первенстве Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU