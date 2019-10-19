2019-10-19T13:03:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчину будут судить за килограмм конопли на чердаке

Житель Новоусманского района сушил растение для личного потребления
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Новоусманском районе сотрудники полиции нашли у 29-летнего местного жителя больше килограмма конопли. Наркотик обнаружили во время обысков на чердаке сарая на улице 8 Марта накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 19 октября.

Правоохранители получили оперативную информацию о том. что местный житель причастен к незаконном обороту наркотиков. В его доме провели обыски и нашли сушеные кусты конопли весом 1,3 килограмма. Мужчину задержали. В отделе полиции он заявил, что наркотик собирался использовать для личного потребления.

На жителя Новой Усмани возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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