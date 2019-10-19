В Воронежской области мужчина угнал КамАЗ у бывшего работодателя и попал на нем в ДТП

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-19T12:54:47+03:00

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В Бобровском районе ДТП помогло найти угнанный автомобиль и его похитителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 19 октября.

Инцидент произошел днем 17 октября. Пьяный 39-летний местный житель пришел на строительный объект, расположенный в райцентре на улице Гагарина. Там он заметил КамАЗ, который принадлежит его бывшему работодателю. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина вскрыл машину и скрылся.

Чуть позже на выезде из города угонщик попал в ДТП и опрокинул автомобиль в кювет. На место прибыли сотрудники полиции. Во время проверки выяснилось, что КамАЗ похищен, а мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Его задержали.

В отделе полиции он объяснил свои действия желанием покататься.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU