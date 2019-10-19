В Воронежской области за избиение соседей и поджог трех домов мужчина проведет в тюрьме 4 года

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-19T11:39:29+03:00

Местный житель набросился на знакомых с ломом за отказ в выпивке. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Лискинский районный суд признал виновным 33-летний житель Каменского района. Опасного рецидивиста отправили в колонию на четыре года за избиение соседей и поджог трех домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Выяснилось, что в апреле этого года пьяный мужчина, которого ранее неоднократно судили, решил продолжить застолье и пришел к своему 50-летнему соседу. Житель села Кириченково потребовал дать ему выпить, но получил отказ. Тогда обиженный сельчанин начал избивать знакомого металлическим ломом. За него вступилась жена. 47-летняя местная жительница также получила несколько ударов. Врачи диагностировали у супругов различные переломы.

Злой на отказавших ему в алкоголе соседей, мужчина пошел по улице и стал поджигать другие дома. В результате сгорели четыре хозяйственные постройки в трех домах, общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.

Суд усмотрел в этих действиях особо опасный рецидив и назначил местному жителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU