В Воронежской области за избиение соседей и поджог трех домов мужчина проведет в тюрьме 4 года
Лискинский районный суд признал виновным 33-летний житель Каменского района. Опасного рецидивиста отправили в колонию на четыре года за избиение соседей и поджог трех домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
Выяснилось, что в апреле этого года пьяный мужчина, которого ранее неоднократно судили, решил продолжить застолье и пришел к своему 50-летнему соседу. Житель села Кириченково потребовал дать ему выпить, но получил отказ. Тогда обиженный сельчанин начал избивать знакомого металлическим ломом. За него вступилась жена. 47-летняя местная жительница также получила несколько ударов. Врачи диагностировали у супругов различные переломы.
Злой на отказавших ему в алкоголе соседей, мужчина пошел по улице и стал поджигать другие дома. В результате сгорели четыре хозяйственные постройки в трех домах, общий ущерб превысил 300 тыс. рублей.
Суд усмотрел в этих действиях особо опасный рецидив и назначил местному жителю наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU