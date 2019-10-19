В Воронеже иномарки насмерть сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-19T09:32:30+03:00

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В Воронеже два ДТП с пешеходами закончились летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 19 октября.

Так, 41-летняя местная жительница за рулем «Дэу Нексии», ехала со стороны поселка Шуберское в сторону улицы Конституции. В 18.40 на улице Дачный поселок она сбила мужчину, который находился на середине проезжей части. В результате ДТП, пешеход, личность которого не установлена, от полученных травм скончался в ГКБСМП-10.

А в 20.45 на улице 206-ой Стрелковой дивизии 33-летний водитель «Хендай Сантафе» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнего местного жителя, который переходил дорогу слева направо. Автомобилист ехал со стороны улицы Корольковой в направлении улицы Лызлова. В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия.

По данным фактам полицейские проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедий.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 163 ДТП, из них в областном центре – 121, на федеральных трассах - 13, в районах области – 29. В 13 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, 2 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU