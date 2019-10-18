До драки не дошло: в Воронеже автомобилист по-настоящему жестко подрезал легковушку

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-18T19:03:04+03:00

Внедорожник уходил от столкновения с бордюром, но чуть не сшиб другую машину

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Читатель "КП" поделился видеозаписью с Московского проспекта. Дело было на этой неделе (дата на регистраторе выставлена неверно). Все внимание - на левую сторону кадра.

Внедорожник "Сузуки Гранд-Витара" движется по полосе, с которой разрешен только поворот налево. Водитель явно намерен проехать в прямом направлении. Он забыл (или не узнал), что после недавней реконструкции там не просто сплошная линия, а бордюр.

Ничего не подозревающий водитель "Шевроле" едет параллельно, как вдруг внедорожник выскакивает прямо перед ним. Издали кажется, что уже произошло столкновение. Но - нет, обошлось.

Далее оба автомобиля останавливаются на светофоре. Повезло, что водитель "Шевроле" оказался адекватным человеком. Будь за рулем кто-то менее сдержанный, не избежать бы очередных дорожных разборок.

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ИСТОЧНИК KP.RU