2019-10-18T18:21:55+03:00
Общество

Воронежцам предложили чистку лица грязевой дверью

Стоимость процедуры - всего 100 рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Вот такой автомобиль катался по воронежским улицам.Вот такой автомобиль катался по воронежским улицам.Фото: Сергей ПРОХОРОВ
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В последние дни погода воронежцев радует: никаких дождей, никакой слякоти. Потому грязные машины так или иначе обращают на себя внимание. Особенно в тех ситуациях, когда на них нанесены веселые надписи.

Воронежцы запечатлели "ГАЗель", над задними дверями которой вдоволь поиздевался некий художник. То ли сам водителей постарался удивить окружающих чувством юмора, то ли постарались хулиганы - так или иначе, теперь этот грузовичок предлагает воронежцам чистку лица грязевой дверью за 100 рублей. Не уверены, что легко найти человека, готового на такую процедуру.

Кто готов к такой процедуре? Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Кто готов к такой процедуре?Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Кстати, синоптики не обещают нам грязь (что лечебную, что не очень) на ближайших выходных. Суббота, 19 октября, будет ясной и малооблачной. Днем - +15. Воскресенье, 20 октября, порадует похожей погодой. Днем разогреет до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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