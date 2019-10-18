2019-10-18T20:05:18+03:00
Общество

Зима близко. Как воронежца обманули при покупке шипованных шин

Главное правило: никогда не переводите предоплату
Виктор ПАВЛОВ
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Подготовка к зиме дорого стоила воронежскому автомобилисту.Подготовка к зиме дорого стоила воронежскому автомобилисту.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Посмотрев на дату в календаре, 36-летний мужчина из Советского района озадачился покупкой зимних шин. Открыл известный сайт объявлений и выбрал подходящий вариант - "шиповку" по отличной цене.

Позвонил продавцу. Тот сказал, что товар будет доставлен после полной оплаты. Наш герой пожал плечами и согласился: профиль продавца на этом сайте вызывал доверие.

- Мужчина перевел на указанный лжепродавцом расчетный счет 15 тысяч рублей. Оплаченный товар ему доставлен не был, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Стражи порядка завели дело по статье "Мошенничество". Обманщика ищут.

Само собой, с подобным мошенничеством можно столкнуться при покупке любого товара, будь то деталь для редкого мотоцикла или самый популярный смартфон. Главное правило: никогда не отправлять предоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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