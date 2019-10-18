В Воронежской области открылись нарушения при использовании недр

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-18T17:15:31+03:00

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Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку фирм, которые добывают в нашем регионе твердые полезные ископаемые: песок, бентонитовые глины, охру, мел. Такой деятельностью занимаются четыре предприятия.

На «Копанищенском комбинате строительных материалов» нашли проблемы при хранении и транспортировке отходов. На «Чугунолитейном заводе БКМЗ» встретили нарушения законодательства о пожарной безопасности в лесах. «Формматериалы» и «Журавский охровый завод» использовали участки без всяких на то документов. Не исключено, что такая работа может оказывать негативное воздействие на месторождения полезных ископаемых.

Руководители фирм получили представления. Кроме того, правоохранители возбудили семь дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU