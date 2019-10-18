Поисковики закончили подъем самолета, сбитого в Воронежской области в 1942 году

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-18T15:44:43+03:00

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В конце августа волонтеры поискового объединения «Дон» сообщили о необычной находке. Вблизи села Парусное Новоусманского района подняли из земли фрагменты американского самолета «Бостон-3» с человеческими останками. Машина, полученная по ленд-лизу, была сбита в июле 1942 года над селом Тамлык.

15 октября работы на месте авиакатастрофы были полностью завершены. Удалось обнаружить часть офицерского ремня, каблук, большое количество мелких фрагментов конструкции самолета.

- На памятнике в центре села Парусное выбиты фамилии только троих летчиков, хотя самолёт был четырехместным. Местные жители подтверждают, что после авиакатастрофы их тела нашли и захоронили, - рассказывают поисковики.

Тут появляется историческая загадка. На памятной доске значатся командир Гутян, стрелки Бондаренко и Атарщиков. Однако должен быть еще и штурман! По данным архива, в составе экипажа были Гудян, Бондаренко, Аторшинников и Хлопков (фамилии указаны именно так). Но в списках безвозвратных потерь 453 авиационного полка младший лейтенант Хлопков не значится вообще. Штурманом мог быть младший лейтенант Слабковский, пропавший без вести в 1942 году.

- В середине октября я планирую поездку в Центральный архив Министерства обороны. Я докопаюсь до истины, - говорит Валерий Чернышев, руководитель отдела по авиации объединения «Дон». - Нужно посмотреть документы, на основании которых выдана архивная справка, попробовать проследить судьбу Хлопкова и Сладковского. Кто из двоих? Если упоминание одного из этих авиаторов встречается в более поздних документах, значит, его можно исключить из числа погибших членов экипажа «Бостона».

Большинство находок - мелкие фрагменты самолета.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU