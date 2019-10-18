2019-10-18T15:26:48+03:00
Общество

После проверок школьного питания в Воронежской области возбудили больше 200 дел

Где-то не хватало документов, где-то хранилась просрочка
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В школах и детсадах Воронежской области прошли масштабные проверки, которые касались питания детей. Участвовали представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарному и фитносанитарному надзору.

В учреждениях Новоусманского, Нижнедевицкого, Петропавловского, Воробьевского районов прием продуктов шел без необходимой документации. В организациях Нижнедевицкого, Верхнехавского, Кантемировского районов нарушались условия хранения продуктов. Просрочку нашли в учреждениях Грибановского района.

- Установлены также нарушения при организации закупок в данной сфере, - добавляют в областной прокуратуре. - Внесено более 30 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 40 должностных лиц, возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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