После проверок школьного питания в Воронежской области возбудили больше 200 дел

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-18T15:26:48+03:00

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В школах и детсадах Воронежской области прошли масштабные проверки, которые касались питания детей. Участвовали представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарному и фитносанитарному надзору.

В учреждениях Новоусманского, Нижнедевицкого, Петропавловского, Воробьевского районов прием продуктов шел без необходимой документации. В организациях Нижнедевицкого, Верхнехавского, Кантемировского районов нарушались условия хранения продуктов. Просрочку нашли в учреждениях Грибановского района.

- Установлены также нарушения при организации закупок в данной сфере, - добавляют в областной прокуратуре. - Внесено более 30 представлений об устранении нарушений закона, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 40 должностных лиц, возбуждено более 200 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU