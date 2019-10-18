2019-10-18T15:02:52+03:00
Общество

В Воронежскую область вернется региональный материнский капитал

Выплаты коснутся тех, у кого больше одного ребенка
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ПАВЛОВ
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Фото из архива.Фото из архива.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С 1 января 2020 года в Воронежской области снова появится региональный материнский капитал. Об этом на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой объявил губернатор Александр Гусев.

Речь идет о единоразовых выплатах при рождении ребенка. На второго - 200 тысяч рублей, на третьего - 150 тысяч. Какие именно документы нужно будет предоставить для его получения родителям, пока не сообщается.

Региональная программа маткапитала начала действовать в Воронежской области в 2012 году, а в конце 2016 ее сократили до минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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