Летевший в Калмыкию самолет совершил вынужденную посадку в Воронеже

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-18T14:18:09+03:00

Один из пассажиров почувствовал боли в сердце

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Самолет авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Москвы в Элисту, вынужден был совершить посадку в Воронеже из-за того, что одному из пассажиров стало плохо во время полета. По предварительной информации, он почувствовал боли в сердце.

В пресс-службе международного аэропорта Воронеж нам подтвердили, что самолет сел 17 октября в 11:54. Мужчину оперативно забрали медики. Около 13:00 лайнер вылетел в столицу Республики Калмыкия.

- Пассажир был снят с рейса «Москва - Элиста» по причине ухудшения самочувствия. Бригада Центра медицины катастроф оперативно доставила мужчину в ВОКБ №1. Пациента обследовали специалисты областной больницы, госпитализация не потребовалась, - прокомментировали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, 7 октября вынужденную посадку в воронежском аэропорту совершил самолет авиакомпании «Ютэйр», который летел из Сочи в московский аэропорт «Внуково». На борту было 178 человек. В тот раз пассажир, к сожалению, скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU