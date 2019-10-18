Пропавшие в Воронеже школьницы связались с родственниками в соцсетях
12-летняя Дарья Гамулина и 13-летняя Юлия Сорокина, которых разыскивают в Воронеже с 17 октября, в социальных сетях вышли на связь с родственниками. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Одна из школьниц оставила сообщение, что с ними все в порядке.
Хотя, по неподтвержденным данным, незадолго до исчезновения одна из девочек звонила матери и просила о помощи, однако объяснить, что с ней произошло не смогла - связь прервалась.
Напомним, девочки вместе отправились на прогулку и, по предварительным данным, пропали в районе проспекта Труда. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просили воронежцев помочь в поиске школьниц. Ранее они не пропадали.
Горожане уже сообщают, что видели учениц, те якобы интересовались, как найти один из домов на проспекте Труда. Другие же отмечают, что заметили похожих девочек в одном из гипермаркетов города.
- Следователями по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних проводится доследственная проверка. Совместно с полицейскими проводится весь комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения девочек, - отмечают в областном СУ СК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU