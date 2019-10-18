В Воронежской области депутат прятал участок, две машины и несколько счетов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-18T13:39:13+03:00

У правоохранителей также возникли вопросы к четверым его коллегам

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Россошанская межрайонная прокуратура проверила работу Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения. Правоохранители, в частности, изучили отчеты о доходах народных избранников.

Выяснилось, что один из депутатов скрыл от общественности земельный участок, две машины и несколько счетов, кое-какие из которых открыты на имя несовершеннолетнего ребенка. Еще четверо депутатов тоже умолчали о недвижимости и счетах, но не в таких объемах.

- Полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия, еще к четырем депутатам применена мера ответственности в виде предупреждения, - комментируют в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU