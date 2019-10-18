2019-10-18T12:01:11+03:00
Происшествия

Овчарка помогла выйти на домушников в Воронежской области

Возбуждено уголовное дело
Олег ИВАНОВ
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Ночью 13 октября в селе Русская Буйловка Павловского района в частный дом 49-летней местной жительницы пробрались воры. Они унесли пылесос, утюг и сотовый телефон. Хозяйка, обнаружив пропажу, обратились в полицию.

Оперативники установили, что домушники разбили окно кулаком. Немецкая овчарка по кличке Хаус взяла след и прошла по маршруту воров. Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 39-летний местный житель и его 48-летняя сожительница. Как пояснил задержанный, на преступление они пошли из-за нехватки денег.

- В ходе обыска изъято похищенное имущество. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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